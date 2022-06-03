«Правильно сделал, что слинял»: почему Прилучный выбрал Брутян, а не Муцениеце

Блогер Лена Миро в своем ЖЖ встала на сторону Павла Прилучного в его открытом романе (или, поговаривают, даже, возможно, браке) с Зепюр Брутян.

Поначалу акула пера негодовала, что артист некрасиво себя ведет по отношению к экс-жене Агате Муцениеце. Дескать, она смотрит на его милования с новой пассией и ей неприятно.

Но потом заглянула в соцсети к Агате Муцениеце, увидела, что она переживает за Шакиру, которая прогнала своего мужа и подала на развод и встала на сторону «мажора».

«Вместо того, чтобы порадоваться за исполнительницу, Мученица сильно расстроена, что и Шакирин брак так распался. Наверное потому, что история ведь чем-то близка Агатке — только Шакира мужа сама выгнала.

Конечно, Агата грустит и за себя, и за колумбийскую исполнительницу. Может, зря Шакирка-то мужа выгнала, не поборовшись?

Посмотрела я на эти страдания габаритной бабы Агаты и подумала: блин, а ведь Павлик-то все правильно сделал, что слинял от нее.

Да, конечно, узы брака, дети, ответственность и все такое, но ведь каждый человек имеет право быть счастлив. Нежась с тем, кто приятен, а не смотреть на полинявшую и сильно плаксивую жену, переживающую за брак Шакиры», — написала Миро.

больше по теме Все сыновья в одном месте: Пресняков показал трех наследников от разных жен В День защиты детей Владимир Пресняков решил похвастаться своими потомками.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.