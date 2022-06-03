«Не уверен, что это хорошая идея»: Шепелев недоволен, что Тулупова отправилась в путешествие без него

Возлюбленная телеведущего Дмитрия Шепелева и мама его младшего сына Тихона Екатерина Тулупова позволила себе устроить отдых без семьи.

В компании подруг в эти дни она хорошо проводит время, путешествуя по Дагестану и наслаждаясь красотами этой страны.

Дмитрий Шепелев, между тем, остался дома с детьми. В микроблоге шоумен признался, что не очень-то хотел, чтобы Тулупова ехала в путешествие без него.

«Отпустил Катю с подружками в путешествие. В Дагестан. По-прежнему не уверен, что это была хорошая идея», — поделился Дмитрий Шепелев в микроблоге.

Публикацию он сопроводил снимком красавицы блондинки Кати Тулуповой.

Подписчики вместо того, чтобы рассеять страхи Дмитрия Шепелева, только усилили их. Они высказываются в комментариях на предмет того, что местные дагестанские мужчины очень неравнодушны к блондинкам.

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