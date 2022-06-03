Лобода на фоне жалоб о приостановке работы по-тихому выступила на празднике для богачей

Светлана Лобода в последнее время появляется в соцсетях с лицом, изображающим вселенскую скорбь. Поклонникам она рассказала, что только-только начала ездить в звукозаписывающую студию.

Но, как оказалось, при демонстрируемой грусти артистка не брезгует появляться на праздниках, а также корпоративах и выступать перед богатой публикой.

В Сеть, к примеру, просочились кадры с ереванского корпоратива, на которых Лобода с удовольствием и радостью поет и отплясывает на дне рождения некоего обеспеченного человека. Печальной Лобода на этих кадрах явно не смотрится.

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