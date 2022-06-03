«Чисто тетя Саша»: Александра Черно из «Дома-2» показала себя в весе 172 килограмма

Экс-участница проекта Саша Черно уверена, что все начинается с любви к себе.

Демонстрация результатов похудения сейчас главная тема микроблога бывшей участницы «Дома-2» Саши Черно.

Еще бы! Ведь всего несколько месяцев назад в ней было 172 килограмма, а сейчас 117.

В телеграм-канале Саша Черно показала архивное видео, на котором предстала необъятной женщиной с большим животом.

«Раньше я – чисто тетя Саша, вес которой 172 килограмма. Но он не зафиксирован, поэтому мы считаем от 170», — поделилась Саша Черно.

Следующие кадры запечатлели ее, уже похудевшую. Саша Черно в красивом платье позирует на теплоходе. Она дала понять, что очень гордится собой и тем, как сумела полюбить себя и свое тело.

«Сейчас я очень красивая женщина. Я готова любоваться собой часами. Я обожаю делать себе уходы, радовать себя. Я выбираю, что я кушаю сегодня. Это все – любовь к себе», — поделилась Саша Черно.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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