У Эмбер Херд нет 10 миллионов долларов, чтобы выплатить компенсацию Джонни Деппу

Итак, согласно решению суда Вирджинии, Эмбер Херд оклеветала своего бывшего мужа Джонни Деппа, когда начала позиционировать себя жертвой домашнего насилия. Сначала актрису заставили выплатить экс-супругу компенсацию в размере 15 миллионов долларов, затем судья «скостил» эту сумму до 10,35 миллиона.

Но у госпожи Херд все равно нет таких денег. Поэтому она собирается обжаловать решение американской Фемиды.

После объявления вердикта суда присяжных адвокат актрисы Элейн Чарлсон Бредехофт пришла в студию телепередачи Today и прокомментировала проигрыш своей клиентки. Она заявила, что адвокаты Джонни просто «демонизировали» образ Эмбер, отвлекая внимание присяжных от представленных доказательств.

Юрист отметила, что лондонский суд признал, как минимум, 12 случаев домашнего насилия Деппа над Херд, включая сексуальное насилие. И адвокаты актера сделали из этого выводы: решили делать упор не на улики, а на образ лгуньи, желающей оклеветать бывшего мужа.

Защитницу Эмбер спросили, будет ли актриса подавать апелляцию. Госпожа Бредехофт ответила, что абсолютно точно будет, ведь у проигравшей есть для этого мощная мотивация – в данный момент она просто не в состоянии выплатить Джонни 10 миллионов долларов.

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