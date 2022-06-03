Собчак не услышала совета Хромченко и предстала в свете в туфлях, которые выходят из моды

Эвелина Хромченко посоветовала своим поклонникам постепенно отказываться от обуви с откровенно квадратным мысом и переходить на более деликатную, возможно, с кареобразным носком, но сглаженным. Также в тренде узкие носы.
Тем не менее Ксения Собчак не стала обращать внимания на эту рекомендацию ведущей «Модного приговора» и приобрела мюли именно с квадратным мысом. «Босоножки-лопаточки», — обозвала их она.
В этих туфлях она оказалась на модном показе детской одежды Екатерины Давыдовой, сев в первые ряды. Собчак не стала скрывать, что в восторге от своей обуви.
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