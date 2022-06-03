«Это бесформенное создание»: Волочкова объяснила, почему отказалась выйти с Берковой в октагон

По словам балерины, они со звездой взрослого кино находятся в разных ипостасях.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с телеграм-каналом «Звездная пыль» объяснила, почему отказалась выйти в октагон со звездой фильмов для взрослых Еленой Берковой.

«Я находилась в романтическом путешествии на Мальдивах зимой. Мне стали звонить журналисты и говорить, что Лена Беркова меня вызывает на бой. Я знала, что она снималась в порно. Ответила, что не считаю нужным принимать такие предложения. Свою силу я уже доказала во многом. Моя сила заключается в силе духа. Балет и порнография — это разные ипостаси и планеты. Я ответила отказом. Поразилась просто этой тупости и желанием задеть. Хотя задеть меня хотят многие». Анастасия Волочкова

По словам Волочковой, недавно она пришла на бой своего друга актера Никиты Джигурды. «Перед поединком Никиты у нас было несколько свободных часов. Я узнала, что будет бой Берковой. Думала, что она статная женщина с красивыми формами, а у нее рост 158 сантиметров. Я не поверила своим глазам. Когда увидела ее внешне, то поняла, что это бесформенное создание. Она еще налысо побрилась. Неужели это может быть порнозвезда», — заметила Анастасия Волочкова.

Напомним, что Елена Беркова мечтала выйти в октагон с Анастасией Волочковой. Однако балерина ответила отказом.

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