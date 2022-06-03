«Прикрываю складки на животе»: Пынзарь в лавандовом бикини показала, как раздобрела на «все включено»

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь в эти дни отдыхает с мужем и сыновьями в одном из роскошных отелей Аланьи.

Обильная еда, вкусные напитки и необходимость все время лежать на пляже сделали свое дело. Дарья Пынзарь, которая чуть больше года назад усердно худела, начала набирать вес.

В микроблоге она показала снимок, на котором предстала в бикини роскошного лавандового оттенка. Рукой Дарья Пынзарь прикрыла животик, обратив внимание на этот факт с оттенком самоиронии.

«А это я элегантно и непринужденно прикрываю складки на животе. Ну, худеть на «все включено» это не мой конек. Ем все и много. Да и коктейльчики разные. Ну, тут, правда, очень вкусно все, поэтому о похудении буду думать после, а пока кайфую», — поделилась Дарья Пынзарь.

Дарья к себе, конечно, очень строга. Складки на ее животе если есть, то видны только под микроскопом.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.