«Правильно поступил»: Поплавская поддержала Невзорова*, получившего украинский паспорт

По словам актрисы, остальные почему-то не спешат менять гражданство.

Актриса Яна Поплавская в «Телеграме» поддержала решение журналиста Александра Невзорова*, который получил вместе с женой Лидией паспорт Украины.

«Считаю, что правильно поступил. Показал пример всем, кому «стыдно за Родину, за Россию». Остальные почему-то не спешат менять гражданство и менять место жительства, но продолжают стыдиться». Яна Поплавская

Ранее стало известно, что популярный журналист Александр Невзоров* теперь является гражданином Украины. Документы на получение гражданства соседней страны он подал еще в апреле.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил журналистам, что российский журналист Александр Невзоров* получил паспорт «за выдающиеся заслуги».

* — признан в РФ иноагентом.

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