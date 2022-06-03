Прилучный, представший с голым торсом, восхитил жену Газманова

Супруга известного музыканта Олега Газманова Марина не смогла удержаться от комплиментов Павлу Прилучному

Актер Павел Прилучный в эти дни нежится на Маврикии в компании молодой и красивой актрисы Зепюр Брутян. Поговаривают, что пара не просто в отношениях, но и успела пожениться.

Во время отдыха на Маврикии Павел Прилучный и Зепюр Брутян делились с поклонниками своими совместными фотографиями и снимками, на которых предстают по одному.

34-летний Павел Прилучный разместил кадр авторства Зепюр Брутян. Актер на фото позирует с голым торсом, показывая поклонникам свою идеальную спину.

Пройти мимо такого горячего кадра не смогла 53-летняя жена известного музыканта Олега Газманова Марина.

«Хорош!» — написала она в комментариях, поставив смайлик в виде пламени.

На Марину Газманову тут же налетели хейтеры. Ее назвали «теткой», пишущей комментарии молодым мужчинам.

«Тетка, какой «хорош»? Ты чего? У тебя дед есть», — напомнил Марине Газмановой один из подписчиков.

Та не растерялась.

«Олег лучший!» — ответила Марина Газманова.

Часть пользователей, правда, тут же осадили грубияна, напомнив ему о правилах культурного общения в Сети.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.