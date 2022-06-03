Киркоров устроил шикарный сюрприз отцу в день рождения

Поп-король втайне от Бедроса Киркоров организовал торжество на девяносто человек.

Второго июня отцу звезды отечественного шоу-бизнеса Филиппа Киркорова Бедросу исполнилось 90 лет. Свой юбилей он отмечать не планировал, мол годы берут свое, здоровье уже не то.

Но Филипп Киркоров решил не лишать отца возможности услышать поздравления и признания в любви от близких людей.

Втайне от Бедроса Киркорова Филипп Бедросович закатил роскошное торжество, на которое пригласил порядка девяноста человек.

Юбиляр приехал в ресторан с внуками, сыном и женой, думая, что это просто будет ужин в узком семейном кругу. Но там его уже ждали гости, встретившие Бедроса Киркорова дружными криками: «С юбилеем, наш дорогой!»

Виновник торжества был растроган до слез.

Поздравить отца Филиппа Киркорова с 90-летием, как сообщает kp.ru, приехали Николай Басков, Дмитрий Песков, певица Жасмин, семья Маликовых, Евгений Петросян, Яна Рудковская, Лариса Долина, Владимир Винокур, Наташа Королева и многие другие.

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