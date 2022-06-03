«За полное отсутствие уважения»: Запашный призвал лишить Невзорова* российского гражданства

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» призвал лишить в самое ближайшее время популярного журналиста Александра Невзорова* российского гражданства.
«Рекомендую лишить Невзорова* российского гражданства за «Бездарно проведенное время в качестве депутата Государственной Думы, работу в качестве журналиста в пользу иностранных государств и полное отсутствие уважения к России».
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил журналистам, что российский журналист Александр Невзоров* получил паспорт Украины «за выдающиеся заслуги перед страной».
Напомним, что Александр Невзоров* не раз негативно высказывался о родной стране в связи с событиями на Украине. Журналист несколько месяцев назад покинул Россию.
* — признан в РФ иноагентом.
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