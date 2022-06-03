Ума Турман выступит в роли президента США

Актриса сыграет в новой комедии о Белом доме.

Стало известно, что актриса Ума Турман вошла в кастинг новой романтической комедии под названием «Красный, белый и королевский синий». Ей досталась необычная роль – звезде «Убить Билла» предстоит сыграть президента США. В основе сюжета – роман-бестселлер Кейси Маккуинстон, повествующий о судьбе молодого американца мексиканского происхождения, а Ума Турман сыграет его мать, которой удалось победить в президентских выборах, сообщает издание «РИА ФАН».

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