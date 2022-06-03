Фигуристка Александра Трусова будет соревноваться в прыжках в длину

Стало известно об участии Трусовой в состязаниях по легкой атлетике.

«Русская ракетка» Александра Трусова решила не ограничиваться фигурным катанием. В рамках Недели легкой атлетики 9 июня спортсменка выступит в Лужниках — она будет состязаться с другими девушками в такой дисциплине, как прыжки в длину. Мероприятие организовано Всероссийской федерацией легкой атлетики и Департаментом спорта Москвы, всего ожидается несколько дней спортивного праздника — с 7 по 13 июня. Участие в соревнованиях Александры Трусовой, воспитанницы Этери Тутберидзе, подтвердила Ирина Привалова, и. о. президента ВФЛА:

«Фигуристы имеют очень хорошую легкоатлетическую подготовку… Легкая атлетика поможет Саше для того, чтобы она лучше выступала в своем основном виде спорта», — сообщает издание Аrgumenti.ru.

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