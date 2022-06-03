«Я ей не навязываю покупку «Мерседеса»: Кончаловский объяснил, почему его дочь ездит на метро

По словам режиссера, наследнице важен «хороший смартфон и качественный кофе» в шаговой доступности.

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что дети в его семье, а также в семье режиссера Никиты Михалкова не ездят на дорогих «Рендж Роверах», потому что переняли традиции и понятия, что прилично, а что нет в этой жизни.

Как заметил режиссер, внуки Никиты Михалкова не ведут себя так, как, к примеру, родственники какого-нибудь «менеджера «Лукойла», сообщает «СтарХит».

«Может быть, я льщу, но моя дочка ездит на метро. Просто я ей не навязываю покупку «Мерседеса». Ей важен хороший смартфон и качественный кофе в шаговой доступности. Есть и такая категория». Егор Кончаловский

Напомним, что дочь Маша появилась на свет у Егора Кончаловского в 2001 году. Ее мать — актриса Любовь Толкалина. Кончаловский и Толкалина официально расстались в 2017 году.

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