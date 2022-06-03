У актрисы Алены Чеховой пропал чемодан: виноваты «Турецкие авиалинии»

С актрисой Аленой Чеховой, известной ролями в сериалах «Деффчонки», «В спорте только девушки», «Прощаться не будем», произошло неприятное происшествие: «Турецкие авиалинии» потеряли ее багаж. В чемодане находились не только личные вещи актрисы, но и икона святого Спиридона, потеря которой особенно огорчила Алену.

«Я была в Америке и возвращалась в Россию в конце марта этого года. Мы сейчас ограничены в выборе авиакомпаний, и у меня было только две опции: либо лететь через Дубай, либо через Стамбул. Через Стамбул короче, и я выбрала «Турецкие авиалинии».

В Лос-Анджелесе я сдала три чемодана, и у меня даже мысли не возникло, что с багажом может что-то случиться. Во-первых, сам чемодан был очень дорогой. В него я упаковала технику, которую заказывал мой брат, американские развивающие игрушки для племянницы, которые я долго и любовно выбирала. Было много брендовой одежды, хотя это как раз не очень важно.

Еще в этом чемодане было 25 баночек витаминов и медикаментов, многие из которых не продаются в России. Но самое ужасное, что расстроило меня больше всего, в этот чемодан я положила деревянную рукописную икону святого Спиридона. Она такая большая, что я не могу возить ее в ручной клади.

В этот раз я была в Америке очень долго, более трех месяцев. И когда уезжаю надолго, всегда беру с собой эту икону, потому что она у меня ассоциируется с домом. На иконе изображен не только Спиридон, но еще и архангелы Михаил и Гавриил…» — рассказала актриса изданию Аrgumenti.ru.