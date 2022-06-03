«Без каких-то помп, но с рестораном»: Егор Кончаловский официально женился на Марии Леоновой

Как отметил режиссер, они наконец-то официально расписались.

Режиссер Егор Кончаловский признался, что официально расписался с юристом Марией Леоновой, с которой несколько лет жил гражданским браком.

«Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном». Егор Кончаловский

По словам Егора Кончаловского, его жена занимается домом и уютом. При этом помогает семье и звездная мама — актриса Наталья Аринбасарова. В доме Егора Кончаловского у нее своя комната. Как заметил режиссер, его все полностью устраивает, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Егор Кончаловский был двадцать лет в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной. У них есть общая дочь Мария. От второго союза у Кончаловского сын Тимур.

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