«Согласовано с ее тренерами»: Навка задействует Валиеву в своем шоу «Аленький цветочек»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что фигуристка Камила Валиева сыграет в главной роли в ее ледовом спектакле «Аленький цветочек». Она станет Настенькой.

Как отметила Навка, кроме Валиевой в ролях будут также задействованы в другие дни Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дело в том, что спектаклей будет много и не во всех Валиева сможет принять участие, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с ее тренерами, ее выступления будут встраиваться в график ее подготовки к соревнованиям нового сезона». Татьяна Навка

Напомним, что Камила Валиева на зимней Олимпиаде в Пекине выиграла золотую медаль в командном турнире. В личном первенстве она осталась четвертой.

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