«Казалась экзотической девушкой»: Хакамада рассказала, кто голосовал за нее на выборах президента

В 2004 году женщина-политик выдвигалась на пост главы государства.

Политик Ирина Хакамада в программе «Белый шум» вспомнила, как в 2004 году выдвигала свою кандидатуру на должность президента России. Она шла как самовыдвиженец.

«В 2004 году никто даже не представлял меня не то, что президентом, а вообще кем-то. Было 4–5 процентов людей, которым я просто нравилась. И социологи показали, что среди них было много людей осознанных, которые голосовали за меня. А многим я просто казалась экзотической девушкой. То есть даже было невозможно понять, почему они за тебя проголосовали. Это было время полного расцвета». Ирина Хакамада

Как отметила Хакамада, в 2004 году Россия как раз встала с колен. «Там и цена на нефть пошла вверх после Ельцина. До этого считалась, что Россия вместе с Ельциным грибы на коленях собирала», — заявила Ирина Хакамада.

Напомним, что Ирина Хакамада — российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук.

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