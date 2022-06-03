Александр Невзоров* стал гражданином Украины «за выдающиеся заслуги перед страной»

Телеведущий и журналист Александр Невзоров* официально получил вместе со своей женой Лидией украинское гражданство. Об этом сообщил советник министра МВД Украины Антон Геращенко.
«Указом Владимира Зеленского автор «600 секунд» теперь украинец. Причина — «выдающиеся заслуги перед страной».
Ранее в СМИ уже появлялись новости, что Александр Невзоров* собирается получить украинский паспорт. Соответствующие документы он подал еще 28 апреля, сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, что Александр Невзоров* за последние месяцы сделал ряд противоречивых заявлений о России. Это было связано с событиями на Украине.
* — признан в РФ иноагентом.
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