Александр Невзоров* стал гражданином Украины «за выдающиеся заслуги перед страной»

Получила украинское гражданство и его жена Лидия.

Телеведущий и журналист Александр Невзоров* официально получил вместе со своей женой Лидией украинское гражданство. Об этом сообщил советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

«Указом Владимира Зеленского автор «600 секунд» теперь украинец. Причина — «выдающиеся заслуги перед страной». Антон Геращенко

Ранее в СМИ уже появлялись новости, что Александр Невзоров* собирается получить украинский паспорт. Соответствующие документы он подал еще 28 апреля, сообщает телеграм-канал Mash.

больше по теме Александр Невзоров* вместе с женой подали заявку на получение гражданства Украины Документы журналист предоставил в соответствующие органы еще в апреле нынешнего года.

Напомним, что Александр Невзоров* за последние месяцы сделал ряд противоречивых заявлений о России. Это было связано с событиями на Украине.

* — признан в РФ иноагентом.

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