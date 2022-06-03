«Спасибо за мои золотые медали»: Алина Загитова поздравила с днем рождения Даниила Глейхенгауза

3 июня свой день рождения отмечает российский фигурист и тренер из группы Этери Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз. В 2022 году ему исполнился 31 год.

Молодой наставник уже успел стать частью побед многих отечественных фигуристок, в том числе Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Алены Косторной, Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

В свой день рождения тренер получает поздравления от именитых учениц.

«С Днем рождения, Даниил Маркович! Спасибо за ваше теплое отношение ко мне, за все полезные советы и наставления. За то, что были и остаетесь мне не просто тренером, но и близким другом, который всегда готов поддержать. Ну и, конечно, за красивые программы и мои золотые медали», — написала Алина Загитова в Telegram.

20-летняя фигуристка пожелала наставнику достижения целей и «побольше способных учеников».

больше по теме Алина Загитова в трико щегольнула своим фирменным прыжком на ледовой арене Олимпийская чемпионка показала, что не растеряла свою спортивную форму.

Напомним, в свои годы Загитова успела стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и обладательницей ряда других титулов. Естественно, за успехом спортсменки стоит не только ее воля к победе, но и работа тренеров. Поэтому мы с радостью присоединяемся к поздравлениям в адрес Даниила Глейхенгауза.

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