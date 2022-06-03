«На Украину приехать не могла»: Хакамада объяснила, почему провалилась ее идея о «выкупе Крыма»

Политик и одна из самых видных женщин России Ирина Хакамада в программе «Белый шум» вспомнила, как выдвигала идею о «выкупе Крыма».

«Когда поняла как профессиональный политик, что с Крымом будет серьезно и надолго, то я и вбросила эту информацию, почему бы его не выкупить. Ну просто договориться, потому что там и так одни русские. Жили они всегда как относительная автономия. Они хотели все время в Россию. Почему бы не провести сделку». Ирина Хакамада

Как отметила Ирина Хакамада, она после своего высказывания попала под обстрел с двух сторон. «Наши меня обложили по полной. И украинцы по полной. После этого я даже на Украину приехать не могла. Если бы эта сделка была совершена, то она была бы очень легкая. Газ же поставляется. Можно было не платить денег. Просто отдавать его по другим ценам. Растянуть бартером, но мир не выдерживает долгого мира», — заявила Ирина Хакамада.

Напомним, что Ирина Хакамада — российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук.

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