Тещину стряпню есть не стал? Муж Водяновой назвал холодец «собачьим кормом»

Угодить Антуану Арно оказалось не так-то просто!

Мама Натальи Водяновой гордится своей успешной дочерью. Модель с русскими корнями сумела построить головокружительную карьеру в Европе, она — муза именитых модельеров, желанный гость на показах мод.

При этом манекенщица — многодетная мама, у нее пятеро детей: Лукас, Нева и Виктор от британского аристократа Джастина Портмана и младшие сыновья Максим и Роман от французского бизнесмена Антуана Арно. Нынешний возлюбленный модели — наследник французского миллиардера Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

В беседе с Лерой Кудрявцевой мама Натальи Водяновой дала понять, что угодить ее зятю там, где речь заходит о домашней еде, не так-то просто. Видимо, Лариса Викторовна не смогла впечатлить Антуана своей стряпней.

«Антуан — настоящий аристократ, и не все изыски русской кухни приходятся ему по душе. Холодец, он сказал, похож на собачий корм», — пожимала плечами Лариса Водянова в эфире шоу «Секрет на миллион».

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.