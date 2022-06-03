«Не думал, что упырь может быть настолько упоротым»: Кучера дал характеристику другу Зеленского

По словам актера, когда-то он снимался вместе с Евгением Кошевым.

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграме» негативно высказался об украинском актере Евгении Кошевом, который является другом президента Украины Владимира Зеленского и его бывшим партнером по студии «Квартал-95».

«А я с ним снимался и не думал, что этот упырь может быть настолько упоротым». Оскар Кучера

Ранее Евгений Кошевой в интервью украинским СМИ произнес крайне негативную фразу относительно русских: «Там нет хороших россиян. Ссыкливая нация».

Напомним, что Евгений Кошевой с 2019 года является главным лицом студии «Квартал-95». Он занял главный пост после ухода из проекта Владимира Зеленского.

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