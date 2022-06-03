«Расстались полюбовно»: Белла Торн разорвала помолвку с итальянским певцом

У актрисы и ее возлюбленного Бенджамин Масколо не совпали рабочие графики.

Недолго музыка играла. Или, наоборот, слишком долго тянули со свадьбой…

В марте 2021 года актриса Белла Торн объявила о том, что выходит замуж. Предложение ей сделал итальянский певец Бенджамин Масколо, с которым она снялась в мелодраме «После пробуждения». Однако весной 2022-го пара тихо рассталась.

«Белла Торн и Бенджамин Масколо расстались, отменив помолвку, которая длилась более года, — сообщил изданию People источник, близкий к звездной паре. — Их противоречивые графики привели к тому, что они много времени проводили врозь, что в конечном итоге привело к разрыву, но они расстались полюбовно».

Напомним, что пара начала встречаться в 2019 году. После этого актриса успела сняться в восьми фильмах и одном сериале. Конечно, откуда здесь возьмется свободное время на жениха из Италии…

Итак, 24-летняя Белла горяча и свободна. У Егора Крида снова появился шанс. Они ведь друг другу нравились, вроде бы.

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