«Было сложно начать петь»: Светлана Лобода рассказала, что с ней происходило последние сто дней

Певица Светлана Лобода в «Телеграме» рассказала о своих переживаниях, которые не дают ей спокойной жизни последние сто дней.

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Как отметила Светлана Лобода, сто дней назад для нее наступила другая жизнь. Теперь ей снятся другие сны. Слова и смысли также стали другими. Как она утверждает, сто дней назад произошло то, что навсегда изменило мир. Состарились миллионы сердец, причем сразу на сто лет.

«Было сложно снова начать петь. Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья! А пока…» Светлана Лобода

Напомним, что на днях стало известно об отмене концерта Светланы Лободы во Владивостоке. Ранее украинская певица не раз позволяла себе явные антироссийские высказывания.

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