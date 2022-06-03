Анна Курникова объяснила, почему потеряла голову от испанца Энрике Иглесиаса

Пара вместе уже не один десяток лет. У них подрастают дети — двойняшки Люси и Николас, а также младшая дочка Маша.

С испанским певцом Энрике Иглесиасом теннисистка Анна Курникова познакомилась на съемках клипа в далеком 2001 году. Между ними сразу пробежала искра. Спортсменка не скрывает, что обратила внимание на Энрике, можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Иглесиас также был очарован русской красавицей. Анна вскружила голову знойному испанцу.

Правда, после съемок они не виделись целый месяц. Но это не помешало им закрутить роман. Несмотря на то что парочка вместе уже более двадцати лет, со свадьбой они не спешат. Анна подарила своему возлюбленному троих детей — двойняшек Люси и Николаса, а также дочку Машу.

А вот, что о своей второй половинке говорит Курникова. Теннисистка призналась, какие именно качества ее привлекают в Энрике. Как испанский певец влюбил в себя русскую красавицу-блондинку? Оказывается, совсем не красотой и мужественностью.

«Вас, может быть, это удивит, но у меня небольшой опыт в отношениях с мужчинами — я говорю о личных отношениях. Я была очень длительное время с Сергеем Федоровым. И сейчас вот с Энрике, мы вместе уже достаточно долго. Я не люблю ничего менять. Я люблю стабильность. Я люблю уверенность в отношениях. Что меня привлекло в Энрике? Он очень… («Красивый?» — спросили у теннисистки. — Прим. ред.) Это играет роль в первые пять минут. А потом уже абсолютно неважно! Главное, что за этим первым впечатлением следует. Мне нравится в Энрике то, что у него очень мощный стимул — в жизни, в творчестве. Он хочет многого добиться. Он смотрит вперед, а не сидит и плюет в потолок, как некоторые. У него много идей. С ним очень интересно разговаривать. С ним не скучно. Он и меня стимулирует действовать», — призналась Курникова.

По материалам Elle.ru.

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