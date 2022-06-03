«Сто дней после детства»: Оксана Фандера в очередной раз высказалась о событиях на Украине

Актриса Оксана Фандера в «Телеграме» разместила кадр и кратко высказалась о событиях, происходящих на Украине.

На фотографии она запечатлена жизнерадостной и веселой. За ее спиной виднеется, судя по всему, море.

«Сто дней после детства». Оксана Фандера

Ранее Оксана Фандера, которая родилась в Одессе, разместила в соцсетях украинский флаг у себя на балконе. Снимок вызвал широкий общественный резонанс. Оксане Фандере даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях, потому что она получила в свой адрес множество негативных откликов.

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