«Прикольный опыт, классный эксперимент»: Караулова рассказала, в каком шоу не стала бы участвовать

Во время пандемии Юлианна Караулова приняла предложение поучаствовать в качестве приглашенного гостя в популярное шоу «Маска». Тогда на сцену она вышла в образе Зайки.

Артистам, которые принимают участие в шоу, Караулова посочувствовала. При этом звезда отметила, что вряд ли бы согласилась участвовать в проекте.

«Не уверена, что, если говорить об отсутствии какого-то личного физического комфорта, я бы согласилась на участие в этом шоу. Безусловно, это очень прикольный опыт, возможность попробовать что-то новое, выйти абсолютно за рамки своей зоны комфорта, в том числе и по репертуару, и по вокальной манере. Это классный эксперимент для артиста», — рассказала Караулова в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Юлианна Караулова рассказала, какие отношения складывались у участников «Фабрики звезд» с Аллой Пугачевой.

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