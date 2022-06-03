Александр Невзоров* вместе с женой подали заявку на получение гражданства Украины

Документы журналист предоставил в соответствующие органы еще в апреле нынешнего года.

Журналист и популярный телеведущий Александр Невзоров* вместе со своей женой Лидией подали заявку на получение гражданства Украины.

Отметим, что соответствующие документы Александр Невзоров* предоставил еще 28 апреля. В ближайшее время телеведущий будет проверен на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций.

Если в процессе Александра Невзорова* и его жену не добавят в «Миротворец», то у семьи есть все шансы обрести новую родину, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Александр Невзоров* покинул несколько месяцев назад Россию. В последние месяцы он сделал ряд громких антироссийских заявлений.

* — признан в РФ иноагентом.

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