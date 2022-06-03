«За судом Деппа следит, а своего «мажора» отдала Брутян?»: Муцениеце не удостоила Прилучного и парой слов

Актриса из фильма «Тобол», говоря о самых свежих сплетнях в СМИ, проигнорировала новости о тайной женитьбе Павла Прилучного. А «мажор» щегольнул заветным колечком на безымянном пальце.

Агата Муцениеце в «сторис» личного микроблога обсудила с поклонниками самые волнующие новости из светской хроники, естественно, речь зашла о горячей сенсации — Джонни Депп в суде поставил на место Эмбер Херд. Актриса из фильма «Тобол» пела дифирамбы пирату Джеку Воробью, восхищаясь тем, как страстно его защищали и Ванесса Паради и Кейт Мосс, зато ни словом не обмолвилась о новом романе своего экс-мужа Павла Прилучного. Так, ходят слухи, что «мажор» сыграл тайную свадьбу с Зепюр Брутян.

«Еще, конечно, полежала тут и поизучала новостные ленты! Я дико рада за Джонни Деппа. Весь этот процесс судебный — целый сериал. Признаюсь, что болела за Джонни. Я его фанат с детства, считаю, что он какой-то просто нереальный мужик. Круто, что его защищали и Ванесса Паради и Кейт Мосс — люди, с которыми он прожил какие-то долгие годы. А эта! (Про Эмбер Херд, — Прим. ред.). Ну вот он в следующий раз подумает, надо ли было начинать всю эту историю, да Джонни?» — отметила актриса. «За судом Деппа следит, а своего «мажора» отдала Брутян?», «Кстати, вот и для Пашки это неплохой пример! Жил бы с Агатой», «Мужики любят в такие истории влипать», — пишут фолловеры.

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