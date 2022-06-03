Каждый день на море — вытянулись и подзагорели! Как изменились двойняшки Гарри и Лиза Галкины в Израиле

Алла Пугачева вместе с семьей уже четвертый месяц живет в Израиле. Безусловно, за это время двойняшки Гарри и Лиза изменились. Они не были на родине с весенних каникул. Однако к школе Примадонна обещала привезти двойняшек домой в деревню Грязь. Так что раньше сентября певица в Россию не вернется.

Шоумен Максим Галкин побаловал поклонников свежими кадрами с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой, показав, как сейчас на море выглядят его дети. Так, малолетние отпрыски Примадонны за четыре месяца заметно подросли и подзагорели — вот что значит каждый день купаться в море и гулять по пляжу.

Двойняшки живут беззаботно и весело. Каждый день для них праздник, так и должно быть в детстве. Кстати, того гляди Гарри и Лиза обгонят именитую маму по росту, лето только началось, а они уже заметно вытянулись.

Братик Елизаветы окреп, такой и сестренку защитить сможет. А Лиза, наоборот, стала еще милее. Единственное, что не поменялось, так это задорный характер — двойняшки веселились так, что переполошили весь пляж с чайками.

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