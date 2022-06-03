«Люди не поймут»: министр культуры Приморья объяснила, почему концерт Лободы не состоится во Владивостоке

Министр культуры Приморья Елена Бронникова объяснила в «Телеграме», почему концерт певицы Светланы Лободы не состоится 25 июня во Владивостоке.
«Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления таких артистов. Иначе люди просто не поймут».
Как отметила Бронникова, она получила множество призывов от граждан отменить данный концерт. Проводить его в Приморье посчитали нецелесообразным.
Напомним, что Светлана Лобода, занимающая явную антироссийскую позицию, должна была выступить во Владивостоке еще в октябре прошлого года, тогда концерт перенесли на июнь. Теперь стало ясно, что он вообще не состоится.
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