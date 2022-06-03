«Люди не поймут»: министр культуры Приморья объяснила, почему концерт Лободы не состоится во Владивостоке

Мероприятие должно было пройти 25 июня.

Министр культуры Приморья Елена Бронникова объяснила в «Телеграме», почему концерт певицы Светланы Лободы не состоится 25 июня во Владивостоке.

«Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления таких артистов. Иначе люди просто не поймут». Елена Бронникова

Как отметила Бронникова, она получила множество призывов от граждан отменить данный концерт. Проводить его в Приморье посчитали нецелесообразным.

Напомним, что Светлана Лобода, занимающая явную антироссийскую позицию, должна была выступить во Владивостоке еще в октябре прошлого года, тогда концерт перенесли на июнь. Теперь стало ясно, что он вообще не состоится.

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