Аллу бросили одну на вилле? Дети Пугачевой резвились на море, а Галкин созерцал парусники

У восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы начались каникулы. И хотя ранее шоумен Максим Галкин клялся, что не будет больше показывать своих детей в личном микроблоге, ссылаясь на отсутствие эмоциональных сил, он все-таки нарушил обещание, показав свежие кадры с сынишкой и дочкой на море. А вот Алла Пугачева все веселье, по-видимому, пропустила. Пока юморист созерцал пейзажи и любовался парусниками, двойняшки Гарри и Лиза резвились, ныряя в пучину словно маленькие юркие русалочки.

Похоже, Примадонна осталась на вилле. Пара обосновалась в роскошном особняке старшего брата Максима Галкина, Дмитрия. Так, за аренду коттеджа Алла с семьей не платит ни копейки, траты только на еду, экскурсии и отдых.

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