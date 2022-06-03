«Ученик Юрия Никулина»: Станислав Садальский рассказал о встрече с клоуном из Монте-Карло

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» рассказал о неожиданной встрече в Театре «Русская песня» Надежды Бабкиной с клоуном Александром Фришем, которого он не видел долгих сорок лет.
Фриш подошел к нему во время интерактива. Стал посыпать Садальского конфетти, из бутылки полил водой. Потом тихонько представился.
«Нахлынули воспоминания. Сорок лет не видел, а он по миру носился с гастролями. Ученик Юрия Никулина, между прочим. Женился на француженке. Был у него номер с кирпичами, потом на моноцикле катался по Европе. Мы с ним снимались даже в каком-то кино. В Минске Саша рассказывал о своем родном Еманжелинске».
По словам Садальского, Фриш сказал, что сегодня живет в Монте-Карло. Как считает актер, клоун скорее всего ему соврал.
Напомним, что Александр Фриш – знаменитый клоун. Он активно занимается педагогической деятельностью, проводит мастер-классы для молодых артистов и студентов.
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