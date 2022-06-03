«Получите в лобешник»: как Распутина поссорилась с Зеленским

До того момента, как Владимир Зеленский стал президентов Украины, он снимался в российских фильмах и играл в КВН. При этом общение с коллеги у Зеленского не всегда складывалось удачно. Так, например, он часто конфликтовал с Машей Распутиной.

«У него был постоянно конфликт с Машей Распутиной. Во-первых, он маленького роста, а Распутина — такая сибирская дивчина. Выше его и сильнее. Она один раз ему на мероприятии сказала: «Если ты сейчас дядя Вова не заткнешься или там как Владимир вас по отчеству, то получите в лобешник. И когда она встала с ним ростом, понятное дело, что он ей там до *** не достает», — рассказала продюсер Олеся Сазыкина Пятому каналу.

Также продюсер вспомнила, что на одном из конкурсов «Новая волна» Владимир Зеленский позволил себе лишнего. После чего его поставили на место.

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