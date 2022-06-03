Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич перед своей смертью похоронила дочь, мужа и брата

Жизнь медиума в последние годы жизни была словно в аду.

Ушедшая из жизни медиум и победительница проекта «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич за последние годы пережила такое, что врагу не пожелаешь. Она похоронила дочь, мужа и брата. Экстрасенс была буквально сломлена этими потерями.

В 2005 году у медиума на свет появилась дочь Настя. Отец ребенка вскоре ушел из жизни. По каким причинам — неизвестно. Настя росла без отца.

В феврале 2018 года она родила дочь Татьяну от нового возлюбленного, Валерия, который занимался транспортным бизнесом в Германии. Однако ребенок не прожил и года. В декабре девочка ушла из жизни. У нее были проблемы с сердцем. Кроме того, врачи занесли некую инфекцию.

После смерти ребенка Елена Ясевич резко сдала. Это отмечали ее близкие. Однако полгода назад ее поджидал новый страшный удар. Умер ее брат, сообщает «СтарХит».

«Младший брат с инвалидностью жил, у него было нарушение сердечно-сосудистой системы, подхватил вирус. У него просто остановилось сердце», — рассказала подруга Ясевич, юрист Елена Заманская.

Напомним, что Елена Ясевич ушла из жизни в возрасте 43 лет. У нее были серьезные проблемы с печенью и почками.

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