«Ужас, кошмар, катастрофа»: известный режиссер – о Бузовой на сцене МХАТа

С тех пор как Ольга Бузова появилась на сцене МХАТа в качестве актрисы, прошел год. Летом 2021-го популярная блондинка выходила на сцену в постановке «Чудесный грузин» два раза, а после заявила, что не получила обещанных за роль денег. Кстати, один выход Бузовой оценили почти в 500 тысяч рублей.

Режиссер популярного сериала «Склифосовский» Юлия Краснова отметила, что на ее съемочной площадке никогда не появятся звезды такого плана.

«Ужас, кошмар, катастрофа! Никогда в жизни в нашем проекте этих людей не будет! Это люди без… Даже не то, что они без образования — это не имеет значения, — просто их популярность ничем не обусловлена. Для меня это катастрофа — такая же, как Бузова на сцене МХАТа. Мне кажется, это даже не нужно обсуждать. Чем больше обсуждаем, тем больше мы это популяризируем», — цитирует Краснову Пятый канал.

Напомним, недавно Ольга Бузова, выступая на гастролях на сцене театра в Сочи, получила предложение руки и сердца. Позже выяснилось, что это была постановка.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.