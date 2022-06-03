Один спектакль — более миллиона рублей: сколько зарабатывает Евгений Миронов

Недавно Московский департамент культуры опубликовал сведения о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему учреждений. В открытом списке — знакомые все лица: Надежда Бабкина, Игорь Бутман, Владимир Машков и другие.

При этом в рейтинге не оказалось актера и режиссера Евгения Миронова. Известно, что даже в карантинном 2020 году народный артист умудрился заработать больше 25 млн рублей. А сейчас и вовсе всего за одно выступление в Челябинской филармонии со спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет» он получит 1,3 млн рублей.

Добавим, что лидером по заработку среди худруков театров является президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков. Его годовой доход — 158,3 млн рублей.

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