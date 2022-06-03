«Он уже тогда любил другую певицу»: Долина на юбилее отца Киркорова подшутила над Пугачевой

Бедросу исполнилось 90 лет, и он пригласил на праздник самых близких людей.

Певица Лариса Долина в «Телеграме» опубликовала свое поздравление, адресованное музыканту Бедросу Киркорову. Ему исполнилось 90 лет. Во время своей речи она подшутила над певицей Аллой Пугачевой.

«Мы с тобой познакомились, когда Филиппу было 15 лет. И он тогда со мной ездил. У меня был такой большой гастрольный тур. Он каждый вечер садился в мой автобус, и мы ездили на мои концерты. Он уже тогда любил другую певицу, а ездил со мной посмотреть, как это все происходит». Лариса Долина

Далее Лариса Долина рассыпалась в комплиментах Бедросу. «Я хочу сказать, что как только услышала, как ты поешь, то сразу влюбилась в твой голос. Вот тогда и навсегда. И сегодня мне его не хватает, потому что я его мало слышу. Я благодарна тебе безмерно за тебя и за Филю», — заметила Лариса Долина.

Напомним, что Алла Пугачева со своей семьей уже три месяца находится в Израиле. В Россию раньше осени она не вернется.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.