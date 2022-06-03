«Мне лично говорили»: Агутин назвал причину настоящую причину смерти Белоусова

Песни Жени Белоусова «Девочка моя синеглазая» и «Вечерок вечерочек» в 90-е гремели по всей России. Артист ушел из жизни 2 июня 1997 года на пике популярности. Ему было 32 года. Белоусов умер через месяц после операции по поводу аневризмы головного мозга. Однако первый концертный директор музыканта Николай Агутин (отец Леонида Агутина) считает, что певец скончался совсем по другой причине.

«Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет, безумно нелепо. И очень жалко. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию», — сообщил бывший директор музыканта изданию NEWS.ru.

Напомним, у Жени Белоусова остались двое детей — дочь Кристина и сын Роман.

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