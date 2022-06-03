Столица штата: Малькова вновь перебралась в другой город

В середине марта бывшая жена Романа Малькова Светлана с его тремя детьми решила перебраться из Словении в США. О ее намерениях знал узки круг лиц, в который многодетный отец не входил. После это муж Анастасии Макеевой заявил, что его бывшая супруга попала в секту.

Недавно эту информацию подтвердила и сама Светлана. В своих соцсетях она показала, как так называемый пастор отмечает день рождения, а также ферму, на которой живет с детьми. Кроме того, Малькова сообщила фанатам, что берет еду в фуд-банке, которым могу пользоваться малоимущие жители Америки.

Накануне Светлана поделилась с фанатами снимками, где позировала в столице штата Вашингтон – Олимпии. Ранее он заявляла, что планирует переться из Сиэтла в Вашингтон.

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