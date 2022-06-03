«Уехавшие – интеллигенция»: сбежавший в Израиль Шевчук высказался о коллегах

Недавно Юрий Шевчук угодил в скандал. Лидер ДДТ позволил себе высказывания на политические темы во время концерта в Уфе. Речи артиста услышали в определенных структурах, после чего музыканту выставили штраф – от 30 до 50 тысяч рублей заплатит он за содеянное.

Тем временем, Юрий Шевчук решил уехать в Израиль, где успел дать интервью израильскому телевидению.

«Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России — они остались… вот в такой стране. Оставшиеся говорят типа, а что же вы струсили и сбежали. Мы должны все вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России», — сказал Шевчук.

Напомним, ранее стало известно, что запланированный на 10 июня концерт группы ДДТ в Москве, был перенесен на 17 июня.

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