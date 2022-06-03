«Сколько все это могло продолжаться?»: Пригожин высказался после отмененного концерта Лободы

Концерт украинской певицы Светланы Лободы во Владивостоке долен был состояться 15 июня. Накануне стало известно, что его отменили. Ситуацию прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, в началом определенных мировых событий, многие украинские артисты вместо того, «чтобы промолчать, начали «давить на газ».

«Сколько все это могло продолжаться: вы у нас делайте все, что хотите, а нам к вам нельзя? Поэтому тут либо мы защищаем друг друга, особенно творческие люди, по моему глубокому убеждению, должны быть за мир, либо мы живем по формулировке «кто к нам с мечом пришел, тот от него и погибнет», — цитирует продюсера NEWS.ru.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Лобода может получить российский паспорт и извиниться перед россиянами.

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