«Человеку со одной песней про плот?»: мечтающий переписать гимн России Лоза получил ответ из Госдумы

Недавно Юрий Лоза выступил с инициативой переписать гимн России. По словам музыканта, текст нынешнего – плохо запоминается. Идею артиста прокомментировали в Госдуме.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев отметил, что на нынешнем гимне выросло не одно поколение и он всех устраивает.

«Что касается его высказывания, как мы можем доверить, даже если такое желание есть, человеку с одной песней про плот? Песня неплохая, запоминающаяся, душевная, но это не является основанием для того, чтобы человеку можно было доверить не просто эмоциональный текст, а в который надо включить историю, гуманность, нравственность, цели стратегические, — заявил Соловьев NEWS.ru.

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