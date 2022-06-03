Остров, яхта, самолет, дома: как транжирит деньги Джонни Депп

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Джонни Депп накануне стал еще богаче. Он выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд, которая должна выплатить артисту 15 млн долларов.

В период с 1999 по 2016 год он заработал порядка 600 миллионов долларов. Такие данные в суде привел его бывший финансовый менеджер Джоэл Мэндел. По его словам, на оплату услуг врачей, помогавших ему справиться с зависимостями уходило по 100 000 долларов в месяц. Плюс еще по 300 000 на зарплату для личной прислуги и по 10 000 в день – на охранников.

У Деппа в собственности — 14 домов, квартир и прочих объектов недвижимости по всему миру, включая шато во Франции (13,5 млн долларов), пентхаусы в Лос-Анджелесе (общая стоимость — 12,78 млн долларов) и небольшой архипелаг на Багамах. В целом покупка жилья, его ремонт и обслуживание обошлись ему в 75 млн. 18 млн долларов стоила яхта длиной в 45 метров.

На перелеты частным самолетом Gulfstream GV в месяц актер тратил по 200 000 — топливо, обслуживание, при этом сам самолет стоил где-то между 11 и 14 млн долларов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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