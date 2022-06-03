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«Мы в раю»: Макеева и Мальков неожиданно уехали из России

Супруги решили отдохнуть на Мальдивах.

«Мы в раю»: Макеева и Мальков неожиданно уехали из России
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков получили престижную премию в номинации «Пара года». а сразу после этого отправились в отпуск. Несколько дней они проведут на Мальдивах, о чем актриса сообщила в своих соцсетях.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

«Мы в раю», — написала Макеева, опубликовав ряд красочных фото.

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Напомним, Роман Мальков стал четвертым мужем звезды театра. Недавно они отметили первую годовщину семейной жизни. Пара познакомилась в 2020 году на даче у актрисы.

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