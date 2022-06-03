И в 51 на стиле: Кудрявцева в белоснежном жакете на запах предстала на съемках

Телеведущая на съемках отметилась в новом образе. Она допустила лишь один конфуз — забыла срезать бирку.

Лера Кудрявцева является одной из самых успешных телеведущих. Она уже давно работает на ТВ и может похвастаться тем, что общалась с именитыми персонами.

Примечательно, что блондинка недавно отметила 51-летие. Для многих зрителей она остается иконой стиля. Лера может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом, а ее образы всегда женственные и яркие.

В последнее время Кудрявцева все чаще носит костюмы с необычными жакетами. Она также поддерживает тренд на сочные цвета. Однако ранее телеведущая пожаловалась, что поправилась.

Она призналась, что отдых с друзьями сказался на ее фигуре. На этот раз Лера покрасовалась на съемках в белоснежном жакете. Фасон на запах позволил скрыть изъяны фигуры. Лук дополнили черные брюки-дудочки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Но многие заметили, что она не срезала бирку. «Как вы круто выглядите», «Ваши образы просто бесподобны», «Мне бы ваш гардероб, я бы стала модницей в офисе», «Фигурка у вас отличная, все сидит так красиво», «Ну кто вас сможет назвать бабушкой? Кукла», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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