Ждет первенца: беременная Мария Шарапова не смогла скрыть большой живот в платье с клеткой «виши»

Прославленная теннисистка Мария Шарапова в эти дни находится в счастливом ожидании малыша.

Мария Шарапова старается не привлекать излишнего внимания общественности к своему интересному положению. Фотографии, на которых она предстает с изменившимися формами, спортсменка публикует в микроблоге нечасто.

Один из редких снимков появился на странице Марии Шараповой в соцсети во второй день лета.

В кадре очаровательная будущая мамочка позирует на зеленой лужайке на фоне деревьев. Мария Шарапова лучезарно улыбается и сияет от счастья.

Свои изменившиеся формы Мария Шарапова предпочла не подчеркивать, а задрапировать. Теннисистка облачилась в просторное платье свободного кроя в клетку «виши».

«В эти дни я голосую за все, что не требует пояса», — подписала кадр Мария Шарапова.

Напомним, Мария Шарапова сообщила о беременности в конце апреля. Спортсменка ждет ребенка от своего избранника, британского бизнесмена Александра Гилкса.

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