Надежда Кадышева к своему 63-летию изменилась до неузнаваемости

Известная вокалистка Надежда Кадышева в первый день лета отмечала свой день рождения. Певице-народнице исполнилось 63 года.
В честь этого прекрасного события Надежда Кадышева поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала у себя дома на фоне огромных букетов роз.
Под фото Надежда Кадышева поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения. Певица призналась, что тронута вниманием и любовью публики.
Поклонники, в свою очередь, отметили, что Надежда Кадышева к своим 63-м годам заметно изменилась.
Певица больше не носит косы. На фото она предстала с белокурыми локонами, нарочито небрежно ниспадающими на ее лицо.
Пожалуй, впервые Надежда Кадышева показала себя в очках с очень тонкой оправой и слегка затененными. Как и положено блондинкам, Надежда Кадышева облачилась в ярко-розовый наряд.
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